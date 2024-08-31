Укрзалізниця створить інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів

У вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть подорожувати дві людини на кріслах колісних та їх супроводжуючі.

В Україні з'явиться унікальний інклюзивний вагон для групових перевезень пасажирів, які користуються колісним кріслом. Про це повідомляє Укрзалізниця.

У вагоні буде передбачено чотири окремі купе, де комфортно зможуть подорожувати дві особи на колісних кріслах разом з їх супроводжуючими.

Наразі компанія вже має 50 вагонів, які мають обладнані купе для перевезення людей на кріслах колісних.

У купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло.

Також тут буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку.

Крім того, передбачені спеціальні спальні місця для супровідників, які не відрізняються від звичайного місця в купе. Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на колісному кріслі. Тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування на такому кріслі.

Перший такий вагон планують випустити наступного року.

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