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У Миколаєві військового, підозрюваного у вбивстві співмешканки через ревнощі, відправили на гауптвахту: подробиці

10:44, 31 серпня 2024
За даними слідства, військовий задушив співмешканку під час конфлікту на грунті ревнощів.
У Миколаєві військового, підозрюваного у вбивстві співмешканки через ревнощі, відправили на гауптвахту: подробиці
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У Центральному районному суді м.Миколаєва розглянули клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно військовослужбовця за мобілізацією, підозрюваного у вбивстві. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Зазначається, що стосовно нього також здійснюється досудове розслідування за фактом самовільного залишення військової частини.

Відповідно до матеріалів клопотання за підозрою останнього у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, наприкінці серпня 2024 року, він вживав алкогольні напої зі своєю співмешканкою, перебуваючи за своїм місцем мешкання у Миколаєві.

Згодом у них виник конфлікт на грунті ревнощів, в ході якого підозрюваний штовхнув жінку на ліжко, після чого накинув та стиснув на її шиї поясний ремінь, внаслідок чого жінка померла.

Підозрюваний у судовому засіданні визнав свою винуватість, не заперечував проти задоволення клопотання, його захисник підтримав його позицію.

За результатами розгляду, враховуючи обгрунтованість підозри, той факт, що чоловік не має міцних соціальних зв’язків, самовільно залишив місце дислокації своєї військової частини, слідчий суддя дійшла висновку про наявність ризиків, передбачених п.1,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.

До підозрюваного вирішено застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою в умовах гауптвахти, без визначення розміру застави.

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