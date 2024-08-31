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У ЗСУ прокоментували призначення Романа Гладкого начальником штабу Сил безпілотних систем

09:48, 31 серпня 2024
У ЗСУ зазначили, що Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку, тому цей процес «потребує розуміння, терпіння та іноді тиші».
У ЗСУ прокоментували призначення Романа Гладкого начальником штабу Сил безпілотних систем
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Збройні сили України прокоментували призначення Романа Гладкого начальником штабу Командування Сил безпілотних систем. 

Зазначається, що Роман Гладкий є офіцером з багаторічним досвідом служби у та має відповідну військову освіту. У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об’єднаних сил та заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України.

Також Гладкий, за даними військових, проходив підготовку в Канаді, а з початком широкомасштабної війни виконував завдання "на різних важливих напрямках".

"Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебувають у стані формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння та іноді тиші. Закликаємо громадян та засоби масової інформації перед поширенням будь-якої інформації перевіряти її достовірність", - повідомили у ЗСУ. 

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», за ініціативи Президента Володимира Зеленського в Україні створено новий рід військ у складі Збройних Сил — Сили безпілотних систем. Це перше в світі формування такого роду, яке завершує своє комплектування. 

Нагадаємо, що Кабмін виділив 24 млрд гривень на дрони для ЗСУ. 

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