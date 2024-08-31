Двоє жителів Волині організували наркотрафік у колонію на Рівненщині

На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, які організували наркотрафік у колонію. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Як стало відомо, житель Волині, перебуваючи на замісній терапії через вживання опіоїдів, їздив у різні медичні заклади, де щоразу підписував новий договір та оформлював документи для отриманні медичного препарату, який містить метадон.
Крім того, у лютому цього року чоловік почав відправляти своєму знайомому, теж волинянину, який відбуває покарання у Полицькій виправній колонії, заборонені речовини.
Йдеться, зокрема, про метадон та бупренорфін. Наркотики зловмисник відправляв через логістичну компанію під виглядом цукру, цукрозаміннику або ховав у продуктах.
Правоохоронці задокументували 4 факти такого наркотрафіку.
Чоловікам загрожує до 10 років ув’язнення.
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