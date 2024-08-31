Двое жителей Волыни организовали наркотрафик в колонию в Ровенской области

В Полицкую колонию передавали наркотики под видом сахара или прятали в продуктах.

В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые организовали наркотрафик в колонию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как стало известно, житель Волыни, находясь на заместительной терапии из-за употребления опиоидов, ездил в различные медицинские учреждения, где каждый раз подписывал новый договор и оформлял документы на получение медицинского препарата, содержащего метадон.

Кроме того, в феврале этого года мужчина начал отправлять своему знакомому, тоже волынянину, отбывающему наказание в Полицкой исправительной колонии, запрещенные вещества.

Речь идет, в частности, о метадоне и бупренорфине. Наркотики злоумышленник отправлял через логистическую компанию под видом сахара, сахарозаменителя или прятал в продуктах.

Правоохранители задокументировали 4 факта такого наркотрафика.

Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

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