В Украине отмечают День авиации: что еще празднуют 31 августа

В воскресенье, 31 августа, в последний день лета в Украине отмечают День авиации. Праздник был введен Леонидом Кравчуком в 1993 году в знак солидарности с авиационными специалистами оборонного и транспортного сектора Украины.
В этот день принято поздравлять всех работников авиационной промышленности, ученых, конструкторов, летчиков, стюардесс, а также студентов летных школ и авиаучилищ.
Также 31 августа отмечают День дальнобойщика. Каждый год приходится на последнюю субботу августа. Это неофициальный профессиональный праздник, который празднуют водители большегрузных автомобилей, перевозящих грузы на большие расстояния.
А еще сегодня Всемирный день дистанционного обучения. Этот праздник посвящен признанию и поддержке обучения, которое проходит вне физической аудитории, благодаря современным технологиям.
Верующие празднуют Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.
Памятные события:
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