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В Украине отмечают День авиации: что еще празднуют 31 августа

09:30, 31 августа 2024
В последний день лета на Украине отмечается День авиации.
В Украине отмечают День авиации: что еще празднуют 31 августа
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В воскресенье, 31 августа, в последний день лета в Украине отмечают День авиации. Праздник был введен Леонидом Кравчуком в 1993 году в знак солидарности с авиационными специалистами оборонного и транспортного сектора Украины.

В этот день принято поздравлять всех работников авиационной промышленности, ученых, конструкторов, летчиков, стюардесс, а также студентов летных школ и авиаучилищ.

Также 31 августа отмечают День дальнобойщика. Каждый год приходится на последнюю субботу августа. Это неофициальный профессиональный праздник, который празднуют водители большегрузных автомобилей, перевозящих грузы на большие расстояния.

А еще сегодня Всемирный день дистанционного обучения. Этот праздник посвящен признанию и поддержке обучения, которое проходит вне физической аудитории, благодаря современным технологиям.

Верующие празднуют Уложение Пояса Пресвятой Богородицы.

Памятные события:

  • 1898 год — официально открывают Киевский политехнический институт;
  • 1907 год — создают Антанту;
  • 1919 год — в ночь на 31 августа Киев освобождают от большевиков объединенные силы УГА и Действенной армии УНР;
  • 1987 год — происходит релиз известного альбома Майкла Джексона под названием "Bad'";
  • 1995 год — на околоземную орбиту запускают первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1;
  • 2002 год — происходит полет первого автожира независимой Украины КП-01;
  • 2015 год — после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начинаются столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получают ранения.

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