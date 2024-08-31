Налоговая объясняет, как определяют налоговый адрес и основное место учета ФЛП

Основное место учета физлица-предпринимателя определяется по местонахождению.

Государственная налоговая служба разъяснила, как определяется налоговый адрес и основное место учета физического лица – предпринимателя.

Государственная регистрация физического лица – предпринимателя (кроме тех, что получили статус электронного резидента (е-резидента), проводится в соответствии с нормами Закона Украины от 15.05.2003 № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований») .

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований содержатся, в частности, сведения о местонахождении физического лица – предпринимателя (адрес места жительства, по которому осуществляется связь с физическим лицом – предпринимателем) (п. 5 ч. 4 ст. .9 Закона № 755).

Пунктом 45.1 НКУ определено, что налоговым адресом налогоплательщика – физического лица признается место его жительства, по которому он берется на учет как налогоплательщик в контролирующем органе. Налогоплательщик – физическое лицо может иметь одновременно не более одного налогового адреса.

Согласно п. 65.1 НКУ взятие на учет физических лиц – предпринимателей (кроме тех, кто приобрел статус электронного резидента (э-резидента) в контролирующих органах) осуществляется по налоговому адресу на основании сведений из ЕГР, предоставленных государственным регистратором согласно Закону № 755.

Взятие на учет осуществляется без представления каких-либо документов, в т.ч. документов, подтверждающих местожительство такого физического лица.

Следовательно, основное место учета и налоговый адрес ФЛП определяется по местонахождению, указанному в ЕГР.

При взятии на учет или после взятия на учет ФЛП контролирующие органы не проверяют данные о местонахождении ФЛП, полученные из ЕГР и не применяют штрафные (финансовые) санкции (штрафы) в ФЛП в случае обнаружения несоответствия полученных данных о местонахождении с ЕГР имеющимся данным о месте жительства физического лица

В то же время от налогового адреса – местонахождение ФЛП зависит место учета такого лица как налогоплательщика. Такой адрес и место учета налогоплательщика являются определяющими во многих других случаях, предусмотренных НКУ.

Так, например, налоговая декларация подается налогоплательщиком за отчетный период в установленные НКУ сроки контролирующему органу, в котором состоит на учете налогоплательщик. В большинстве случаев, определенных НКУ, заявления и другие документы по вопросам налогообложения подаются налогоплательщиком в контролирующие органы по налоговому адресу.

Уплата большинства налогов, единого взноса производится по месту налогового адреса.

По налоговому адресу налогоплательщика контролирующими органами направляются налоговые уведомления – решения, налоговые требования или другие документы по администрированию налогов, сборов, платежей, налоговому контролю, в том числе по вопросам проведения проверок, сверок, адресованные контролирующим органом налогоплательщику.

А в случае, если почта не может вручить налогоплательщику документ в связи с отсутствием по местонахождению, ненахождением фактического местонахождения налогоплательщика или по другим причинам, документ считается врученным налогоплательщику в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения.

Следовательно, следствием недостоверности данных о местонахождении может быть ненадлежащее исполнение обязанностей физического лица – предпринимателя, что, в свою очередь, может служить основанием для применения контролирующими органами штрафных (финансовых) санкций (штрафов) к таким налогоплательщикам.

В связи с этим данные о местонахождении физического лица – предпринимателя (налоговый адрес) должны быть достоверными, изменение таких данных должно быть своевременно зарегистрировано в ЕГР.

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