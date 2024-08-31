В Житомирской области 20-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании ребенка, отправили под домашний арест

20-летний житель Бердичева подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, с которой он дружил.

Бердичевский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца в отношении жителя Бердичева, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По материалам следствия, 20-летний парень в течение лета прошлого года периодически приходил домой к потерпевшей, с которой дружил, и совершал в отношении нее действия сексуального характера.

В настоящее время идет досудебное расследование.

Следствие считает, что мера пресечения именно в виде круглосуточного домашнего ареста обеспечит должное процессуальное поведение подозреваемого на время досудебного следствия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.