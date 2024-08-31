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В Житомирской области 20-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании ребенка, отправили под домашний арест

09:11, 31 августа 2024
20-летний житель Бердичева подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, с которой он дружил.
В Житомирской области 20-летнего молодого человека, подозреваемого в изнасиловании ребенка, отправили под домашний арест
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Бердичевский горрайонный суд Житомирской области рассмотрел и удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца в отношении жителя Бердичева, подозреваемого в изнасиловании малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По материалам следствия, 20-летний парень в течение лета прошлого года периодически приходил домой к потерпевшей, с которой дружил, и совершал в отношении нее действия сексуального характера.

В настоящее время идет досудебное расследование.

Следствие считает, что мера пресечения именно в виде круглосуточного домашнего ареста обеспечит должное процессуальное поведение подозреваемого на время досудебного следствия.

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