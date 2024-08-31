Практика судов
  1. В Украине

Несчастный случай на производстве: алгоритм действий работодателя

08:56, 31 августа 2024
В Гоструда напоминают, что в случае получения информации о несчастном случае работодатель обязан сообщить в течение одних суток по месту наступления несчастного случая.
Несчастный случай на производстве: алгоритм действий работодателя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает порядок действий работодателя при несчастном случае на производстве.

Отмечается, что «Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве» (далее – Порядок) утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 №337.

Требования к Порядку распространяются на всех юридических и физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, и лиц, определенных частью первой статьи 35 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

В случае получения информации о несчастном случае и/или остром профессиональном заболевании (отравлении) от непосредственного руководителя работ, сообщения от учреждения здравоохранения, заявления потерпевшего, членов его семьи или уполномоченного им лица и т.д. работодатель обязан сообщить в течение одних суток . Сообщение о несчастном случае предоставляется по месту наступления несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравление), а в случае наступления несчастного случая в результате происшествия (аварии, катастрофы и т.п.) при движении транспортных средств всех видов – по месту регистрации предприятия (учреждения, организации ):

  • территориальному органу Гоструда;
  • территориальному органу Пенсионного фонда Украины;
  • руководителю предприятия (учреждения, организации), на территории которого произошли несчастный случай и/или острое профессиональное заболевание (отравление), если потерпевший является работником другого предприятия (учреждения, организации);
  • руководителю первичной организации профсоюза независимо от членства потерпевшего в профсоюзе (при наличии на предприятии (в учреждении, организации) нескольких профсоюзов – руководителю профсоюза, членом которого является потерпевший), а в случае отсутствия профсоюза – уполномоченному наемными работниками лицу по вопросам охраны труда;
  • уполномоченному органу или наблюдательному совету предприятия (в случае его образования);
  • органа ГСЧС в случае, если несчастный случай произошел в результате пожара.

Если несчастный случай и/или острое профессиональное заболевание (отравление) подлежат специальному расследованию в соответствии с пунктом 10 Порядка, сообщение о несчастном случае дополнительно посылается:

  • местной госадминистрации или органу местного самоуправления (в случае отсутствия уполномоченного органа или наблюдательного совета предприятия);
  • органа отраслевого профсоюза высшего уровня, а при его отсутствии – территориальному профобъединению;
  • органа полиции (в случае наступления несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравление), повлекших тяжкие (в том числе с возможной инвалидностью потерпевшего) или смертельные последствия, смерти работника во время выполнения им трудовых (должностных) обязанностей).

Для случаев, подлежащих специальному расследованию, в уведомлении о несчастном случае, предоставляемом территориальному органу Гоструда, работодателем указываются кандидатуры представителей предприятия (учреждения, организации) и уполномоченного органа или наблюдательного совета предприятия (в случае его образования) (с указанием их фамилии, имени , отчества, должности, контактных телефонов) для включения их в состав специальной комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Можно ли отказать военнослужащему в выплате боевых 100 тысяч грн, потому что его участие подтверждается справкой не той формы – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что суды, отказывая военнослужащему в начислении вознаграждения 100 тысяч грн, не проверяли, подтверждается ли участие в боевых действиях, кроме справки неверной формы, другими доказательствами.

Территориальная подсудность четырех судов Донецкой области будет изменена со 2 сентября: что известно

Судей переведут в другие суды, судебные дела уже эвакуированы, аппарату судов предложено самостоятельно решить свою судьбу.

Украина сможет подать своих кандидатов на должности судей и прокуроров в Международном уголовном суде

Ратификация Римского статута дает Украине право подавать свои кандидатуры на должности судей и прокуроров.

Украина как участница Римского статута может поставить вопрос по Монголии, если она не исполнит ордер на арест путина - Александр Мережко

Председатель комитета по внешней политике Александр Мережко объяснил, какие механизмы есть у Украины, если Монголия не выполнит ордер на арест путина, выданный МУС.

ТЦК оштрафовал мужчину с инвалидностью на 17 тысяч грн, потому что тот не сообщил в течение 7 дней о своей инвалидности

Данные о лицах с инвалидностью пока «не бегают», поэтому ТЦК их не видит и штрафует лиц с инвалидностью.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду