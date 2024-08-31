Несчастный случай на производстве: алгоритм действий работодателя

Юго-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда напоминает порядок действий работодателя при несчастном случае на производстве.
Отмечается, что «Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве» (далее – Порядок) утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 №337.
Требования к Порядку распространяются на всех юридических и физических лиц, которые в соответствии с законодательством используют наемный труд, и лиц, определенных частью первой статьи 35 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
В случае получения информации о несчастном случае и/или остром профессиональном заболевании (отравлении) от непосредственного руководителя работ, сообщения от учреждения здравоохранения, заявления потерпевшего, членов его семьи или уполномоченного им лица и т.д. работодатель обязан сообщить в течение одних суток . Сообщение о несчастном случае предоставляется по месту наступления несчастного случая и/или острого профессионального заболевания (отравление), а в случае наступления несчастного случая в результате происшествия (аварии, катастрофы и т.п.) при движении транспортных средств всех видов – по месту регистрации предприятия (учреждения, организации ):
Если несчастный случай и/или острое профессиональное заболевание (отравление) подлежат специальному расследованию в соответствии с пунктом 10 Порядка, сообщение о несчастном случае дополнительно посылается:
Для случаев, подлежащих специальному расследованию, в уведомлении о несчастном случае, предоставляемом территориальному органу Гоструда, работодателем указываются кандидатуры представителей предприятия (учреждения, организации) и уполномоченного органа или наблюдательного совета предприятия (в случае его образования) (с указанием их фамилии, имени , отчества, должности, контактных телефонов) для включения их в состав специальной комиссии.
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