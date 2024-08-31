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Нещасний випадок на виробництві: алгоритм дій роботодавця

08:56, 31 серпня 2024
У Держпраці нагадують, що у разі отримання інформації про нещасний випадок роботодавець зобов’язаний повідомити протягом однієї доби за місцем настання нещасного випадку.
Нещасний випадок на виробництві: алгоритм дій роботодавця
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Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці нагадує порядок дій роботодавця при нещасному випадку на виробництві. 

Зазначається, що «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337.

Вимоги до Порядку поширюються на всіх юридичних і фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та осіб, визначених частиною першою статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний повідомити протягом однієї доби. Повідомлення про нещасний випадок надається за місцем настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), а у разі настання нещасного випадку внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів – за місцем реєстрації підприємства (установи, організації):

  • територіальному органу Держпраці;
  • територіальному органу Пенсійного фонду України;
  • керівникові підприємства (установи, організації), на території якого сталися нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства (установи, організації);
  • керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого у профспілці (за наявності на підприємстві (в установі, організації) кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий), а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці;
  • уповноваженому органові чи наглядовій раді підприємства (у разі її утворення);
  • органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі.

Якщо нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) підлягають спеціальному розслідуванню відповідно до пункту 10 Порядку, повідомлення про нещасний випадок додатково надсилається:

  • місцевій держадміністрації або органові місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства);
  • органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності – територіальному профоб’єднанню;
  • органу поліції (у разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків).

Для випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, у повідомленні про нещасний випадок, що надається територіальну органові Держпраці, роботодавцем зазначаються кандидатури представників підприємства (установи, організації) та уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства (у разі її утворення) (із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, посади, контактних телефонів) для включення їх до складу спеціальної комісії.

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