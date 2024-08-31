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На Житомирщині 20-річного молодика, підозрюваного у зґвалтуванні дитини, відправили під домашній арешт

09:11, 31 серпня 2024
20-річного жителя Бердичева підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої, з якою він приятелював.
На Житомирщині 20-річного молодика, підозрюваного у зґвалтуванні дитини, відправили під домашній арешт
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирскої області розглянув та задовольнив клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього  арешту строком на два місяці стосовно бердичівлянина, підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої дитини. Про це повідомляє пресслужба суду.

За  матеріалами слідства, 20-річний парубок протягом літа минулого року періодично приходив  додому до потерпілої, з якою приятелював, та вчиняв щодо неї дії сексуального характеру.

Нині триває досудове розслідування.

Слідство вважає, що запобіжний захід саме у вигляді цілодобового домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного на час досудового слідства.

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