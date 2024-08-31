В Україні відзначають День авіації: що ще святкують 31 серпня

У неділю, 31 серпня, в останній день літа, в Україні відзначають День авіації. Свято було впроваджено Леонідом Кравчуком у 1993 році на знак солідарності з авіаційними спеціалістами оборонного та транспортного сектора України.
У цей день заведено вітати всіх працівників авіаційної промисловості, вчених, конструкторів, льотчиків, стюардес, а також студентів льотних шкіл та авіаучилищ.
Також 31 серпня святкують День далекобійника. Щороку припадає на останню суботу серпня. Це неофіційне професійне свято, яке святкують водії великовантажних автомобілів, що перевозять вантажі на великі відстані.
А ще сьогодні Всесвітній день дистанційного навчання. Це свято присвячене визнанню та підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії, завдяки сучасним технологіям.
Віряни святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.
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