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В Україні відзначають День авіації: що ще святкують 31 серпня

09:30, 31 серпня 2024
В останній день літа в Україні відзначається День авіації.
В Україні відзначають День авіації: що ще святкують 31 серпня
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У неділю, 31 серпня, в останній день літа, в Україні відзначають День авіації. Свято було впроваджено Леонідом Кравчуком у 1993 році на знак солідарності з авіаційними спеціалістами оборонного та транспортного сектора України.

У цей день заведено вітати всіх працівників авіаційної промисловості, вчених, конструкторів, льотчиків, стюардес, а також студентів льотних шкіл та авіаучилищ. 

Також 31 серпня святкують День далекобійника. Щороку припадає на останню суботу серпня. Це неофіційне професійне свято, яке святкують водії великовантажних автомобілів, що перевозять вантажі на великі відстані.

А ще сьогодні Всесвітній день дистанційного навчання. Це свято присвячене визнанню та підтримці навчання, яке відбувається поза межами фізичної аудиторії, завдяки сучасним технологіям. 

Віряни святкують Покладання Пояса Пресвятій Богородиці.

Пам’ятні події:

  • 1898 рік — офіційно відкривають Київський політехнічний інститут;
  • 1907 рік — створюють Антанту;
  • 1919 рік — у ніч проти 31 серпня Київ визволяють від більшовиків об'єднані сили УГА та Дієвої армії УНР;
  • 1987 рік — відбувається реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою "Bad'";
  • 1995 рік — на навколоземну орбіту запускають перший український науково-дослідний супутник Січ-1;
  • 2002 рік — відбувається політ першого автожиру незалежної України КП-01;
  • 2015 рік — після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою починаються сутички між протестувальниками й правоохоронцями, понад 140 осіб зазнають поранень.

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