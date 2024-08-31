В ВСУ прокомментировали назначение Романа Гладкого начальником штаба Сил беспилотных систем

В ВСУ отметили, что Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития, поэтому этот процесс «нуждается в понимании, терпении и иногда тишине».

Вооруженные силы Украины прокомментировали назначение Романа Гладкого начальником штаба командования Сил беспилотных систем.

Отмечается, что Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины.

Также Гладкий, по данным военных, проходил подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной войны выполнял задачи "на разных важных направлениях".

"Силы беспилотных систем, как отдельный род войск, находятся в состоянии формирования и развития. Этот процесс нуждается в понимании, терпении и иногда тишине. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность", - сообщили в ВСУ.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по инициативе Президента Владимира Зеленского в Украине создан новый род войск в составе Вооруженных Сил - Силы беспилотных систем. Это первое в мире формирование такого рода, которое завершает свое комплектование.

Напомним, что Кабмин выделил 24 млрд гривен на дроны для ВСУ.

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