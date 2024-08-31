В Николаеве военного, подозреваемого в убийстве сожительницы из-за ревности, отправили на гауптвахту: подробности

По данным следствия, военный задушил сожительницу во время конфликта на почве ревности.

В Центральном районном суде Николаева рассмотрели ходатайство о применении меры пресечения в отношении военнослужащего по мобилизации, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что в отношении него осуществляется досудебное расследование по факту самовольного оставления воинской части.

Согласно материалам ходатайства по подозрению последнего в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины, в конце августа 2024 года он употреблял алкогольные напитки со своей сожительницей, находясь по своему месту жительства в Николаеве.

Впоследствии у них возник конфликт на почве ревности, в ходе которого подозреваемый толкнул женщину на кровать, после чего набросил и сжал на ее шее поясной ремень, в результате чего женщина скончалась.

Подозреваемый в судебном заседании признал свою виновность, не возражал против удовлетворения ходатайства, его защитник поддержал его позицию.

По результатам разбирательства, учитывая обоснованность подозрения, тот факт, что мужчина не имеет крепких социальных связей, самовольно покинул место дислокации своей воинской части, следственный судья пришел к выводу о наличии рисков, предусмотренных п.1,3,5 ч.1 ст. 177 УПК Украины.

К подозреваемому решено применить меру пресечения в виде содержания под стражей в условиях гауптвахты, без определения размера залога.

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