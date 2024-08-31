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На Хмельниччині судили переселенку, яка виправдовувала війну

11:20, 31 серпня 2024
Переселенка з Луганщини поширювала проросійські погляди серед сусідів, які повідомили про це в СБУ.
На Хмельниччині судили переселенку, яка виправдовувала війну
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Суд визнав мешканку Хмельницького району винною у виправдовуванні, визнанні правомірною агресі рф, розпочатої у 2014 році, повідомили у обласній прокуратурі.

Жінка наприкінці минулого року переїхала на Хмельниччину із Луганської області.

В особистих розмовах вона активно поширювала свої проросійські погляди та стверджувала, що телебачення та інші медіа, якими вона користувалась раніше, пояснюють «правомірність» збройної агресії.

Обурені такою поведінкою сусіди зафіксували одну з таких розмов на телефон та повідомили СБУ.

Враховуючи щире каяття, засудженій призначено покарання у виді 1 року 6 місяців позбавлення волі із звільненням від відбування покарання з випробуванням.

У разі повторного вчинення вказаних неправомірних дій жінці може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

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