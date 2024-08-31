Когда можно отказаться от договора страхования: разъяснение

В течение 30 дней со дня заключения работник вправе отказаться от договора страхования без объяснения причин.

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В Министерстве юстиции объяснили, когда можно отказаться от договора страхования.

В течение 30 дней со дня заключения работник вправе отказаться от договора страхования без объяснения причин.

Это предусмотрено статьей 107 Закона Украины "О страховании". Право на отказ должно быть закреплено и условиями договора страхования.

Право на отказ от договора страхования – одно из ключевых для защиты прав при пользовании страховыми услугами. Оно обеспечивает больше контроля и гибкости в выборе страховых продуктов или услуг.

Когда нельзя отказаться от договора страхования:

- Заключенный договор страхования действует менее 30 дней.

- Было поставлено в известность о наступлении события, имеющего признаки страхового случая, по этому договору страхования.

При заключении договоров страхования жизни право на отказ сохраняется за страхователем в течение 45 дней со дня заключения договора страхования или получения страхового свидетельства (полиса).

Что нужно сделать, чтобы отказаться от договора страхования?

Если работник решил отказаться от договора страхования, следует уведомить страховую компанию о своем намерении в письменной или электронной форме.

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