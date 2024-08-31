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В Яремче сотрудники ТЦК задержали водителя туристического автобуса, где находились 50 человек

12:15, 31 августа 2024
У водителя были ключи, документы и деньги на горючее, поэтому группа туристов дальше не смогла ехать.
В Яремче сотрудники ТЦК задержали водителя туристического автобуса, где находились 50 человек
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В городе Яремче Ивано-Франковской области работники ТЦК и правоохранители задержали водителя автобуса, который вез 50 человек из Полтавщины. Об этом сообщает Суспильне.

Отмечается, что водителя посадили в машину и забрали. Вместе с ним был сын, который по телефону узнал, что отец уже проходит ВВК.

У него были документы, ключи от машины и деньги на горючее, поэтому 50 пассажиров не могли продолжить свою поездку.

"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надворнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на горючее посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был завтра утром. С водителем ехал его 14-летний сын, оставшийся сейчас один, потому что отец пытался дозвониться отцу, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВЛК", — рассказала туристка изданию.

Всех пассажиров автобуса позже пересадили на местное транспортное средство.

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