Не было права на отсрочку и бронирование — в ТЦК объяснили, почему задержать водителя автобуса, который ехал в Яремче

В ТЦК указали, что водитель туристического автобуса из Полтавы нарушил правила военного учета.

Фото: іnformator.ua

Как сообщалось, в городе Яремче Ивано-Франковской области работники ТЦК и правоохранители задержали водителя автобуса, который вез 50 человек из Полтавщины.

В Ивано-Франковском ТЦК объяснили, почему именно пришлось задержать водителя прямо во время поездки.

Там указали, что водитель туристического автобуса из Полтавы нарушил правила военного учета, не имеет права на отсрочку и не забронирован.

По данным ведомства, во время проведения мобилизационных мероприятий мобильной группой Надвирнянского ТЦК и СП Ивано-Франковской области был обнаружен гражданин Украины призывного возраста.

«В ходе общения с ним выяснилось, что он нарушил военный учет и не имеет права на отсрочку или бронирование. В связи с этим гражданину предложили пройти военно-врачебную комиссию, на что он добровольно согласился», — говорится в сообщении.

По результатам ВВК мужчину сочли годным к военной службе и направили для прохождения базовой военной подготовки в один из учебных центров.

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