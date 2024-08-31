В приложении Армия+ появится электронное удостоверение военного: что о нем известно

Это будет полноценный электронный документ с фотографией и всеми необходимыми реквизитами.

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В приложении «Армия+» появится электронное военное удостоверение для действующих военнослужащих. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, новый документ появится в приложении в течение следующих полугода.

Это будет полноценный электронный документ с фотографией и всеми необходимыми реквизитами. Он будет аналогичен с электронным военно-учетным документом, имеющимся в приложении «Резерв+», но для военнослужащих.

«Мы планируем электронное военное удостоверение... Планируем в течение полугода запустить полноценный электронный документ», - отметила заместитель министра обороны.

Как авторизироваться в приложении Армия+ — видеоинструкция по ссылке.

Ранее сообщалось, что в Минобороны хотят превратить Резерв+ в онлайн-ТЦК.

Напомним, Кабмин утвердил положение о веб-портале Армия+.

Добавим, что в приложении Армия+ будут опросы, чтобы государство могло узнать мнение военных по любому вопросу.

Кроме того, в «Армии+» теперь доступны 11 самых популярных видов рапортов.

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