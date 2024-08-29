Застосунок Резерв+ планують перетворити на онлайн-ТЦК – у Міноборони озвучили плани

У Міноборони хочуть перетворити Резерв+ на онлайн-ТЦК.

Застосунок Резерв+ планують перетворити на онлайн-ТЦК, а також додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у «два кліки». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю Forbes Ukraine.

«Оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 млн людей. Зараз у нас є великий план, як перетворити "Резерв+" на ТЦК онлайн», - заявила вона.

Крім того, що додають опцію онлайн-рекрутингу з можливістю підписати контракт або мобілізуватися у «два кліки», також у роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

«Іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності. Для повної інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. Це займе близько пів року, аби вибудувати роботу бекенд системи у ТЦК», - додала Черногоренко.

За словами заступниці міністра, у планах Міноборони досягти 500 000 користувачів «Армії+» з поточним функціоналом. Ідеться про електронні рапорти, опитування та Армія ID. Також планують додати в Армію+ найзатребуваніші типи рапортів.

Окрім того, у планах розширити функціонал Резерв+, включаючи додавання відстрочок і впровадження онлайн-рекрутингу.

«Це амбітне завдання, але я впевнена, що ми це зробимо. Ми також додамо можливість включення фотографії в електронний військово-обліковий документ», - зазначила вона.

До того ж, є ще декілька послуг ТЦК, які Міноборони планує перевести у Резерв+.

«Проте наразі обіцяти можу лише відстрочки та онлайн-рекрутинг. Ми пропонуватимемо онлайн-рекрутинг у співпраці з іншими платформами», - зауважила Черногоренко.

Щодо функції, які дозволяє користувачам Резерв+ згенерувати направлення онлайн на ВЛК, про яку оголосили два місяці тому, то вона буде запущена восени, кажуть у Міноборони.

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