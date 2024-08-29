у лютому цей показник складав 15 267,60 гривень;

у березні він зріс до 15 433,98 гривні;

у квітні – 16 847,98 гривні;

у травні – 17 178,87 гривні.

Таким чином, з початку року цей показник зріс на 3832,07 гривень.

У ПФУ нагадали, що для розрахунку розміру пенсії використовується наступна формула: Пенсія = середня зарплата за три роки x (зарплата пенсіонера/середню зарплату) x стаж у роках x1%.

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