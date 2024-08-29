Влияет на размер выплат: в Пенсионном фонде утвердили важный показатель для расчета пенсий

Пенсионный фонд уточнил размер средних зарплат, используемых для расчетов пенсии. Стали известны данные по II кварталу 2024 года.
В январе 2024 года средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, составляла 14 974,56 гривны. А уже в июне это значение составило 18 806,63 гривны.
То есть, за полгода такой показатель вырос на 3 832,07. В целом, в течение 6 месяцев 2024 года средняя заработная плата изменялась так:
в феврале этот показатель составлял 15267,60 гривен;
в марте он вырос до 15433,98 гривны;
в апреле – 16 847,98 гривны;
в мае – 17178,87 гривны.
Таким образом, с начала года этот показатель вырос на 3832,07 грн.
В ПФУ напомнили, что для расчета размера пенсии используется следующая формула: Пенсия = средняя зарплата за три года x (зарплата пенсионера/средняя зарплата) x стаж в годах x1%.
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