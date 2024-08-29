Влияет на размер выплат: в Пенсионном фонде утвердили важный показатель для расчета пенсий

В ПФУ сообщили о размере средней заработной платы за II квартал 2024 года, которая учитывается при расчете пенсии.

Пенсионный фонд уточнил размер средних зарплат, используемых для расчетов пенсии. Стали известны данные по II кварталу 2024 года.

В январе 2024 года средняя зарплата, с которой уплачены страховые взносы, составляла 14 974,56 гривны. А уже в июне это значение составило 18 806,63 гривны.

То есть, за полгода такой показатель вырос на 3 832,07. В целом, в течение 6 месяцев 2024 года средняя заработная плата изменялась так:

в феврале этот показатель составлял 15267,60 гривен;

в марте он вырос до 15433,98 гривны;

в апреле – 16 847,98 гривны;

в мае – 17178,87 гривны.

Таким образом, с начала года этот показатель вырос на 3832,07 грн.

В ПФУ напомнили, что для расчета размера пенсии используется следующая формула: Пенсия = средняя зарплата за три года x (зарплата пенсионера/средняя зарплата) x стаж в годах x1%.

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