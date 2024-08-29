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В Белоруссии впервые применили авиацию для сбития шахеда - что известно

10:29, 29 августа 2024
Ночью авиация Беларуси впервые сбила российский шахед, залетевший в воздушное пространство страны.
В Белоруссии впервые применили авиацию для сбития шахеда - что известно
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Военно-воздушные силы Белоруссии впервые применяли авиацию для сбития российского ударного БпЛА типа шахеда. Об этом пишет Belarusian Hajun project.

Так, там сообщают, что в ночь на 29 августа во время очередной атаки рф по Украине один из шахедов залетел на территорию Беларуси в Йельском районе. Это произошло в 03:30.

После захода шахеда в воздушное пространство Беларуси истребитель ВВС РБ около 20 минут гонялся за нарушителем, а потом в Йельском районе Гомельской области слышали не менее 2 взрывов и наблюдали яркую вспышку в небе.

«Таким образом, это, вероятно, первый зафиксированный случай, когда истребитель ВВС РБ предпринял попытку уничтожить реальную военную цель в небе – российский дрон-камикадзе типа шахед», - отметили там.

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