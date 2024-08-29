У Білорусі вперше застосували авіацію для збиття шахеда — що відомо

Вночі авіація Білорусі вперше збила російський шахед, який залетів у повітряний простір країни.

Військово-повітряні сили Білорусі вперше застосовували авіацію для збиття російського ударного БпЛА типу шахеда. Про це пише Belarusian Hajun project.

Так, там повідомляють, що в ніч на 29 серпня під час чергової атаки рф по Україні один із шахедів залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30.

Після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а згодом в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі.

«Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу шахед» ,- зазначили там.

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