Позиция КАС ВС относительно срока обращения в суд в случае, когда до подачи искового заявления проводилась процедура админожалования

В случае, когда до подачи искового заявления проводилась процедура административного обжалования, дату начала срока обращения в суд необходимо определять именно со следующего дня после получения налогоплательщиком решения по результатам рассмотрения жалобы.

В Пятом апелляционном административном суде обнародовали позицию Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда о сроке обращения в суд в случае, когда до подачи искового заявления проводилась процедура административного обжалования.

Так, у постанова №280/10147/23 від 21.08.2024 року КАС ВС вказав, що відповідно до п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України (ПК України) рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку. Згідно з п. 56.18 ст. 56 ПК України з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 цього Кодексу, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до п. 56.17 цієї статті (п. 56.19 ст. 56 ПК України).

Відповідно до пп. 56.17.3 п. 56.17 ст. 56 ПК України процедура адміністративного оскарження закінчується днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. Таким чином, положення п. 56.19 ст. 56 ПК України у спірному випадку мають застосовуватися при обчисленні строку звернення до суду як у контексті тривалості такого строку, так і у питанні визначення дати початку його обчислення.

КАС ВС акцентував увагу на тому, що зазначена норма не передбачає жодної альтернативи у питанні визначення дати початку обчислення строку звернення до суду, яка б дозволяла суду при перевірці дотримання позивачем строку звернення до суду застосовувати інші підходи для такого обчислення, зокрема визначити дату початку строку з моменту, коли особа знала або мала дізнатися про ухвалення рішення за результатами розгляду скарги, але фактично його не отримала.

Отже, у разі, коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, дату початку строку звернення до суду необхідно визначати за правилами п. 56.19 ст. 56 ПК України у взаємозв'язку з пп. 56.17.3 п. 56.17 цієї статті, а саме з наступного дня після отримання платником податків рішення за результатами розгляду скарги.

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