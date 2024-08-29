На фоне слухов о загрязнении рек Киевводоканал сообщил о состоянии воды в столице

Вода в квартирах киевлян безопасна, – отметили в Киевводоканале.

Вода, подаваемая в дома жителей столицы, безопасна, угроз для потребителей нет. Об этом заявили в Киевводоканале на фоне слухов о возможном загрязнении реки Десна из-за утечки неизвестных веществ в один из ее притоков на территории рф.

Отмечается, что специалисты предприятия постоянно отбирают пробы воды, как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки. При обнаружении любых изменений качества воды в Десне будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды.

"Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет", - заверили в Киевводоканале.

Относительно качества воды жителей столицы призывают доверять только официальную информацию, размещенную на ресурсах Киевводоканала и КГГА.

Ранее Госэкоинспекция Столичного округа не выявила превышение норм органических и минеральных веществ в реке Десна в Киевской области.

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