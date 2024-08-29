На тлі чуток про забруднення річок Київводоканал повідомив про стан води у столиці

Вода у квартирах киян безпечна, - зазначили у Київводоканалі.

Вода, яка подається у домівки жителів столиці, безпечна, загроз для споживачів немає. Про це заявили у Київводоканалі на тлі чуток про можливе забруднення річки Десна через витік невідомих речовин в одну з її приток на території рф.

Зазначається, що фахівці підприємства постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. У разі виявлення будь-яких змін якості води в Десні буде скоригований процес очищення та знезараження води.

"Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає", — запевнили у Київводоканалі.

Стосовно якості води жителів столиці закликають довіряти лише офіційній інформації, яка розміщена на ресурсах Київводоканалу та КМДА.

Раніше Держекоінспекція Столичного округу не виявила перевищення норм органічних та мінеральних речовин в річці Десна в межах Київської області.

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