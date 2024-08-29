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Недоведена вина та відсутня комунікація із засудженим: адвокат колаборанта з Нової Каховки просила скасувати заочний вирок у 9 років ув’язнення

10:11, 29 серпня 2024
63-річного чоловіка заочно визнано винним у публічних закликах до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованій території.
Недоведена вина та відсутня комунікація із засудженим: адвокат колаборанта з Нової Каховки просила скасувати заочний вирок у 9 років ув’язнення
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Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу адвоката заочно засудженого 63-річного чоловіка з Нової Каховки. Йому було визнано винним та призначено 9 років ув’язнення за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (публічні заклики до проведення незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території). Про це повідомляє пресслужба суду.

Чоловіка також позбавили права обіймати посади в органах державної влади, державного управління та місцевого самоврядування, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій строком на 15 років, з конфіскацією майна.

Сторона захисту просила вирок скасувати, провадження у справі закрити, посилаючись на недоведеність вини обвинуваченого та відсутність комунікації з ним, оскільки той проживає на непідконтрольній Україні території. 

Проти задоволення апеляційних вимог захисниці виступила прокурорка, та нагадала, що у ході спеціального досудового розслідування та здійснення спеціального судового провадження встановлено, що засуджений публічно звертався із закликами про проведення референдуму на тимчасово окупованій території Херсонської області щодо приєднання даного регіону до рф та висловлював позицію про "єдність з рф".

Його звернення транслювали пропагандистські проросійські канали та месенджери, що підривало основи національної безпеки України. Просила вирок суду першої інстанції залишити без змін, як законний та обґрунтований.

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ вирок відносно чоловіка залишив без змін, вважаючи його законним та обґрунтованим, апеляційну скаргу захисниці — без задоволення.  

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