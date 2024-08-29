Десята роковина Іловайської трагедії: в Україні вшановують пам’ять полеглих захисників

29 серпня в Україні — День пам'яті захисників.

У четвер, 29 серпня, в нашій країні День пам’яті захисників та 10-та роковина Іловайської трагедії. Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, та територіальну цілісність.



Пам’ятний день був встановлений указом Президента України Володимира Зеленського в 2019 році.

У серпні 2014 року під містом Іловайськ у Донецькій області розгорнулась одна з найстрашніших битв для української армії у війні на Донбасі. Українські воїни повинні були покинути місто, окуповане загарбниками. Воїнам пообіцяли відкрити гуманітарний коридор, але під час виходу їх обстріляли.

За даними Національного військово-історичного музею, у боях загинуло 366 українських бійців, також 429 військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, а ще 300 – потрапили у полон.

Сьогодні по всій країні проводяться різні пам’ятні заходи: покладання квітів до пам’ятників, хвилини мовчання, а також обмеження розважальних заходів.

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