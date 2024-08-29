Верховна Рада поточного скликання працює вже 5 років

Нинішньому скликанню Верховної Ради виповнилося 5 років.

Верховна Рада 9-го скликання працює вже 5 років. У парламенті нагадали, що 28 серпня 2019 року Верховна Рада поточного скликання офіційно розпочала роботу, присягнувши на вірність Україні.

Зазначається, що тоді у новому скликанні парламенту України у залі зареєструвалися 405 народних депутатів України із 424, зареєстрованих Центральною виборчою комісією.

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