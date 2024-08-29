Верховная Рада текущего созыва работает уже 5 лет

Нынешнему созыву Верховной Рады исполнилось 5 лет.

Верховная Рада 9-го созыва работает уже 5 лет. В парламенте напомнили, что 28 августа 2019 года Верховная Рада нынешнего созыва официально приступила к работе, присягнув на верность Украине.

Отмечается, что тогда в новом созыве парламента Украины в зале зарегистрировались 405 народных депутатов Украины из 424, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией.

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