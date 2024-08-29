Судья отказалась признать право адвоката-военнослужащего на представительство интересов в суде и получила дисциплинарное дело

Судья Приморского райсуда Одессы пришла к выводу, что статус военнослужащего несовместим с деятельностью адвоката.

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Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 21 августа 2024 года открыла дисциплинарное дело в отношении судьи Приморского районного суда города Одессы Татьяны Федчишеной (назначена на должность судьи в 2020 году).

Основанием для открытия дисциплинарного дела стала жалоба адвоката Сергея Федяева, который является военнослужащим.

Адвокат сообщил, что 1 апреля 2024 года судья Татьяна Федчишена вынесла постановление, которым оставила без рассмотрения его заявление, поскольку пришла к выводу, что у Сергея Федяева не было полномочий на подачу заявления о замене стороны исполнительного производства от имени ООО «Компани Финанс».

По мнению Татьяны Федчишеной, поскольку Сергей Федяев является военнослужащим и проходит военную службу в ВСУ, то его пребывание на военной службе в соответствии с Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» несовместимо с деятельностью адвоката.

В свою очередь, Сергей Федяев отметил, что осуществление адвокатской деятельности прекращается с фактом добровольной подачи адвокатом заявления об остановке адвокатской деятельности в связи с возникновением обстоятельств несовместимости.

До подачи такого заявления адвокатская деятельность не остановлена.

К тому же законодатель не предусмотрел возможности автоматического прекращения адвокатской деятельности в связи с возникновением обстоятельств несовместимости.

Следовательно, пока сведения об осуществлении адвокатом адвокатской деятельности внесены в Единый реестр адвокатов Украины, а адвокат не подал заявление о прекращении адвокатской деятельности, его адвокатская деятельность не прекращена Советом адвокатов, то суд не имеет оснований считать, что адвокат не имеет полномочий на оказание юридической помощи.

Сергей Федяев считает, что судья Татьяна Федчишена фактически взяла на себя функции Совета адвокатов, чем лишила ООО «Компани Финанс» в лице адвоката Сергея Федяева доступа к правосудию.

Кроме того, Сергей Федяев отметил, что к тому же именно он и является руководителем ООО «Компани Финанс», а потому, согласно части третьей статьи 58 Гражданского процессуального кодекса, юридическое лицо независимо от порядка его создания участвует в деле через своего руководителя.

Проведя предварительное изучение и проверку дисциплинарной жалобы, Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу о наличии оснований для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи Татьяны Федчишеной.

В свою защиту судья Татьяна Федчишена сообщила, что ООО «Компани Финанс» обратилось в Приморский районный суд города Одессы с заявлением о замене стороны в исполнительном производстве по исполнению исполнительного письма, выданного Приморским райсудом.

Постановлением от 30 января 2024 года заявление ООО «Компани Финанс» о замене стороны в исполнительном производстве принято к рассмотрению. Назначено рассмотрение заявления в судебном заседании на 13 февраля 2024 года.

Постановлением от 15 марта 2024 года удовлетворено заявление представителя ООО «Компани Финанс» адвоката Сергея Федяева о его участии в судебных заседаниях в режиме видеоконференции вне помещения суда.

Постановлением от 1 апреля 2024 года заявление ООО «Компани Финанс» о замене стороны в исполнительном производстве оставлено без рассмотрения.

Судом установлено, что адвокат Сергей Федяев, обращаясь в суд с ходатайством об его участии в судебных заседаниях в режиме видеоконференции, отметил, что он военнослужащий и проходит военную службу, и в подтверждение указанных обстоятельств предоставил подтверждающие документы.

Из заявления о замене стороны исполнительного производства усматривается, что оно подписано и подано в суд представителем истца – адвокатом Сергеем Федяевым 10 января 2024 года, то есть во время пребывания адвоката Федяева С.В. на военной службе, которая в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 7 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» несовместима с деятельностью адвоката.

Учитывая это, суд пришел к выводу об отсутствии оснований считать, что подавая 10 января 2024 года заявление о замене стороны исполнительного производства, адвокат Сергей Федяев имел, в понимании действующего законодательства, полномочия на представление такого заявления от имени ООО «Компани Финанс».

По мнению судьи Татьяны Федчишеной, суд обязан проверить полномочия представителя и при наличии сведений, свидетельствующих об обстоятельствах несовместимости, не может ограничиваться тем, что деятельность адвоката в установленном законом порядке не остановлена. Невыполнение адвокатом обязанности по остановке адвокатской деятельности в соответствии с положениями части второй статьи 7 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и продолжение осуществления им адвокатской деятельности не свидетельствует о наличии у него в понимании действующего законодательства полномочий на представительство интересов заявителя.

Доводы заявителя относительно того, что он является руководителем ООО «Компани Финанс» и информация об этом открыта, на что суд не обратил внимания, судья Татьяна Федчишена считает необоснованными с учетом такого.

В соответствии с частью первой статьи 58 ГПК Украины, сторона, третье лицо, а также лицо, которому законом предоставлено право обращаться в суд в интересах другого лица, может участвовать в судебном процессе лично (самопредставительство) и (или) через представителя.

В порядке самопредставительства юридическое лицо может представлять по должности его руководитель или другие лица, полномочия которых подтверждаются в соответствии с частью третьей статьи 58 ГПК Украины.

Анализ приведенных выше законодательных положений дает основания для вывода, что для признания лица действующим в порядке самопредставительства необходимо, чтобы в соответствующем законе, уставе, положении или трудовом договоре (контракте) было четко определено его право действовать от имени такого юридического лица без дополнительного полномочия (доверенности) (постановление Большой Палаты Верховного Суда от 2 июля 2020 г. по делу № 9901/39/20).

В соответствии с частью седьмой статьи 177 ГПК Украины к исковому заявлению, подписанному представителем истца, прилагается доверенность или другой документ, подтверждающий полномочия представителя истца.

Судья обращает внимание, что к заявлению ООО «Компани Финанс» о замене стороны в исполнительном производстве приобщен ордер на оказание юридической (правовой) помощи, выданный адвокатом Сергеем Федяевым 9 января 2024 года на основании договора о предоставлении юридической помощи, которым ООО «Компани Финанс» уполномочило адвоката Федяева С. В. на представительство интересов заявителя в Приморском районном суде Одессы.

Других доказательств в подтверждение полномочий Федяева С. В. к заявлению приобщено не было. Доказательств, свидетельствующих о подаче соответствующего заявления Сергеем Федяевым в порядке самопредставительства юридического лица, в частности, как руководителя ООО «Компани Финанс», материалы заявления не содержали.

Судья также отмечает, что доверенность и выписка из реестра предприятий, на которые ссылается Сергей Федяев в жалобе и сообщает об их приобщении, не были добавлены в заявление о замене стороны в исполнительном производстве, как и не добавлены им во время ее рассмотрения.

Относительно доводов Сергея Федяева о наличии в открытых источниках информации о нем как руководителе ООО «Компани Финанс» судья Татьяна Федчишена отмечает, что обязанность подачи документов в подтверждение своих полномочий процессуальным законом возложена именно на лицо, обращающееся в суд с соответствующим процессуальным документом, а суд обязан такие документы проверить.

Суд не обязан совершать действия по самостоятельному получению дополнительных сведений и документов в подтверждение полномочий лица, обратившегося в суд. В то же время, полученная судом из открытых источников информация не будет с достоверностью свидетельствовать о том, что лицо, обратившееся в суд, может осуществлять представительство юридического лица без дополнительных полномочий.

Третья дисциплинарная палата ВСП отметила, что право на занятие адвокатской деятельностью останавливается, в частности, в случае: подачи адвокатом заявления о приостановлении адвокатской деятельности (пункт 1 части первой статьи 31); наложении на адвоката дисциплинарного взыскания посредством остановки права на занятие адвокатской деятельностью (пункт 3 части первой статьи 31).

Сведения об остановке права на занятия адвокатской деятельностью вносятся в Единый реестр адвокатов Украины.

Согласно пункту 2 части первой 7 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», несовместимой с деятельностью адвоката является военная или альтернативная (невоенная) служба. В соответствии с частью второй указанной статьи в случае возникновения обстоятельств несовместимости, установленных частью первой настоящей статьи, адвокат в трехдневный срок со дня возникновения таких обстоятельств подает в совет адвокатов региона по адресу своего рабочего места заявление о приостановлении адвокатской деятельности.

Статья 34 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" определяет, что нарушение требований о несовместимости является дисциплинарным проступком адвоката и основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Нарушение адвокатом требований о несовместимости может служить основанием для наложения дисциплинарного взыскания посредством остановки права на занятие адвокатской деятельностью.

Статьей 41 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» определено, что решение о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка и применение к нему дисциплинарного взыскания или о закрытии дисциплинарного дела принимается дисциплинарной палатой квалификационно-дисциплинарной дисциплинарной комиссии по результатам рассмотрения дисциплинарного дела.

Совет адвокатов Украины 3 марта 2022 года принял решение № 24, согласно которому в период военного положения не считается нарушением требований о несовместимости прохождение военной или альтернативной (невоенной) службы адвокатами и не применяется такое основание для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности (данное решение утратило силу на основании решения Совета адвокатов Украины от 7 июня 2024 г. № 26).

Системный анализ приведенных норм законодательства дает основания для вывода, что решение вопроса о возможности осуществления адвокатом адвокатской деятельности является исключительной компетенцией уполномоченных органов, определенных Законом Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Статья 62 ГПК Украины определяет исчерпывающий перечень документов, подтверждающих полномочия адвоката как представителя и вместе с тем, не предоставляющих дополнительных полномочий суду для проверки правомерности осуществления адвокатом адвокатской деятельности.

На момент обращения ООО «Компани Финанс» в Приморский районный суд города Одессы с заявлением о замене стороны в исполнительном производстве суд также не сомневался в полномочиях адвоката Сергея Федяева на осуществление представительства, поскольку принял к рассмотрению его соответствующее заявление.

На сегодняшний день в Едином реестре адвокатов Украины отсутствуют сведения о приостановлении или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью адвокатом Федяевым С. В.

Таким образом, дисциплинарная палата ВСП пришла к выводу, что решение вопроса об осуществлении адвокатом деятельности, несовместимой с деятельностью адвоката, и необходимостью привлечения его к ответственности является исключительной компетенцией уполномоченных органов в порядке, определенном Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Указанный вопрос в соответствии с требованиями ГПК Украины не относится к компетенции суда при проверке полномочий адвоката как представителя в судебном деле.

Автор: Вячеслав Хрипун

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