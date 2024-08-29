Десятая годовщина Иловайской трагедии: в Украине чтят память павших защитников

29 августа в Украине - День памяти защитников.

В четверг, 29 августа, в нашей стране День памяти защитников и 10-я годовщина Иловайской трагедии. Украина чествует память защитников, погибших в борьбе за независимость, и территориальную целостность.

Памятный день был установлен указом Президента Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

В августе 2014 года под городом Иловайск в Донецкой области развернулось одно из самых страшных сражений для украинской армии в войне на Донбассе. Украинские воины должны были покинуть город, оккупированный захватчиками. Воинам пообещали открыть гуманитарный коридор, но при выходе их обстреляли.

По данным Национального военно-исторического музея, в боях погибли 366 украинских бойцов, также 429 военных получили ранения разной степени тяжести, а еще 300 – попали в плен.

Сегодня по всей стране проводятся разные памятные мероприятия: возложение цветов к памятникам, минуты молчания, а также ограничение развлекательных мероприятий.

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