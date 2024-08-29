Недоказанная вина и отсутствие коммуникации с осужденным: адвокат коллаборанта из Новой Каховки просила отменить заочный приговор в 9 лет заключения

63-летний мужчина заочно признан виновным в публичных призывах к проведению псевдовыборов на временно оккупированной территории.

Ровенский апелляционный суд пересмотрел апелляционную жалобу адвоката заочно осужденного 63-летнего мужчины из Новой Каховки. Его признали виновным и назначили ему 9 лет заключения по ч.5 ст. 111-1 Уголовного кодекса (публичные призывы к проведению незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину также лишили права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций сроком на 15 лет с конфискацией имущества.

Сторона защиты просила приговор отменить, производство по делу закрыть, ссылаясь на недоказанность вины обвиняемого и отсутствие коммуникации с ним, поскольку тот проживает на неподконтрольной Украине территории.

Против удовлетворения апелляционных требований защитницы выступила прокурор и напомнила, что в ходе специального досудебного расследования и осуществления специального судебного производства установлено, что осужденный публично обращался с призывами о проведении референдума на временно оккупированной территории Херсонской области относительно присоединения данного региона к рф и высказывал позицию о "единстве с рф".

Его обращение транслировали пропагандистские пророссийские каналы и мессенджеры, что взрывало основы национальной безопасности Украины. Просила приговор суда первой инстанции оставить по-прежнему законный и обоснованный.

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел приговор в отношении мужчины оставил без изменений, считая его законным и обоснованным, апелляционную жалобу защитницы — без удовлетворения.

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