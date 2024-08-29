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Приложение Резерв+ планируют превратить в онлайн-ТЦК – в Минобороны озвучили планы

10:47, 29 августа 2024
В Минобороны хотят превратить Резерв+ в онлайн-ТЦК.
Приложение Резерв+ планируют превратить в онлайн-ТЦК – в Минобороны озвучили планы
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Приложение Резерв+ планируют превратить в онлайн-ТЦК, а также добавить опцию онлайн-рекрутинга для мобилизации в «два клика». Об этом сообщила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Ukraine.

«Обновить свои данные через "Резерв+" смогли 3,2 млн человек. Сейчас у нас есть большой план, как превратить "Резерв+" в ТЦК онлайн», – заявила она.

Кроме того, что добавляют опцию онлайн-рекрутинга с возможностью подписать контракт или мобилизоваться в «два клика», также в работе три типа отсрочок: для многодетных семей, людей с инвалидностью и студентов дневной формы обучения.

«Иногда пользователи путают "Резерв+" с абсолютной защитой от необходимости исправления своих данных в ТЦК. Это не соответствует действительности. Для полной интеграции онлайн-услуг, таких как постановка на военный учет, нужно время. Это займет около полугода, чтобы выстроить работу бэкенд системы в ТЦК», - добавила Черногоренко.

По словам заместительницы министра, в планах Минобороны достичь 500 тысяч пользователей «Армии+» с текущим функционалом. Речь идет о электронных рапортах, опросах и Армии ID. Также планируют добавить в Армию + самые востребованные типы рапортов.

Кроме того, в планах расширить функционал Резерв+, включая добавление отсрочок и внедрение онлайн-рекрутинга.

«Это амбициозная задача, но я уверена, что мы это сделаем. Мы также добавим возможность включения фотографии в электронный военно-учетный документ», – отметила она.

К тому же есть еще несколько услуг ТЦК, которые Минобороны планирует перевести в Резерв+.

«Однако сейчас обещать могу только отсрочки и онлайн-рекрутинг. Мы будем предлагать онлайн-рекрутинг в сотрудничестве с другими платформами», - отметила Черногоренко.

Относительно функции, позволяющей пользователям Резерв+ сгенерировать направление онлайн на ВЛК, о которой объявили два месяца назад, то она будет запущена осенью, говорят в Минобороны.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия.

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