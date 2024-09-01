У Дніпрі судитимуть чоловіка, який передавав ворогу дані про розміщення блокпостів та дислокацію українських військових

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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У Дніпрі судитимуть чоловіка, який передавав ворогу інформацію про розміщення блокпостів та дислокацію українських військових. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Так, до суду скерували обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом несанкціонованого поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

Встановлено, що мешканець Дніпра несанкціоновано поширював інформацію військового характеру у месенджері Telegram.

З метою надання допомоги представникам держави-агресора, обвинувачений збирав та передавав дані щодо розміщення блокпостів, місця дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на території області.

Чоловік надсилав зображення карт з зазначенням точних координат, що дають можливість ідентифікації на місцевості.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою.

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