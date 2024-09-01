На Львовщине изъяли 54 тысяч фальшивых долларов, которые пытались ввезти в Украину, фото

Поддельные средства были скрыты в конструкции салона автомобиля, следовавшего из Польши.

На Львовщине изъято 54 тысяч фальшивых долларов — подделки пытались ввезти в Украину. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

В частности, была изъята и арестована партия поддельной валюты на общую сумму почти 2,2 млн грн. Она была обнаружена во время санкционированного обыска в автомобиле, въехавшем на территорию Украины из Республики Польша.

По данным следствия, поддельные средства были скрыты в конструкции салона автомобиля, перевозимого на прицепе грузового автомобиля. В ходе оперативных мероприятий установлено, что в автомобиле марки Toyota находились купюры номиналом 100 и 50 долларов с явными признаками подделки. Общая сумма обнаруженных поддельных средств составляет 54 000 долларов.

Досудебное расследование продолжается, в частности, с целью установления лиц, причастных к противоправной деятельности. Автомобиль и обнаруженные средства изъяты. Подано ходатайство в суд об их аресте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.