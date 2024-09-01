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В Украине отмечают День знаний — что еще празднуют 1 сентября

08:53, 1 сентября 2024
Также в Украине отмечается День предпринимателя.
В Украине отмечают День знаний — что еще празднуют 1 сентября
Фото из открытых источников
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В воскресенье, 1 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

Сегодня в Украине отмечают День знаний и День предпринимателя.

День знаний

Этот праздник символизирует начало нового учебного года и имеет особое значение для учащихся, студентов, учителей и родителей.

День знаний в Украине был официально установлен в 1999 году законом «Об общем среднем образовании».

Первоклассники в этот день отмечают «Праздник Первого звонка».

В 2024 году начальный год в Украине начинается 2 сентября.

День предпринимателя

Учрежден в 1998 году указом президента Леонида Кучмы, с учетом роли предпринимательства в осуществлении экономических реформ, решении социально-экономических проблем Украины. Тем самым признано влияние предпринимательства на формирование, становление и развитие национальной экономики. День предпринимателя отмечается в Украине каждый год в первое воскресенье сентября.

Также сегодня отмечают День Конституции в Словакии, День независимости в Узбекистане, Всемирный день отпечатков пальцев, в Германии - День мира и День отечества, в Польше - День ветеранов, Всемирный день молитвы за творение, Всемирный день написания писем, Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.

Какой сегодня церковный праздник:

1 сентября в церковном календаре – день памяти святого преподобного Симеона Столпника и матери его.

Календарь важных событий за 1 сентября:

1919 - В ночь с 31 августа на 1 сентября в результате тактических просчетов командования (генерал Кравс) столица Украины была сдана деникинцам под руководством генерала Бредова;

1923 – Большое кантосское землетрясение в Восточной Японии;

1939 – Нападением Германии на Польшу началась Вторая мировая война в Европе;

1964 – В Киеве открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр «Украина»;

1983 – Сбитие рейса Korean Air 007;

1996 - В Украине введена национальная валюта - гривна;

2001 - Наказание смертной казнью в украинском судопроизводстве заменено пожизненным заключением;

2006 – В Крыму начал работать первый в мире настоящий крымскотатарский телеканал ATR;

2008 – Премьерный показ украинского телевизионного мультсериала «Легенды Украины».

2014 – Выход украинских сил из Луганского аэропорта во время войны на востоке Украины.

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