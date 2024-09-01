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Камала Харрис призвала Дональда Трампа провести дебаты с постоянно включенными микрофонами

09:11, 1 сентября 2024
Включенные микрофоны на протяжении всех дебатов могут помочь или навредить политическим кандидатам, улавливая необдуманные комментарии, иногда не предназначавшиеся для публики.
Камала Харрис призвала Дональда Трампа провести дебаты с постоянно включенными микрофонами
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Вице-президент США Камала Харрис предложила бывшему президенту Дональду Трампу уточнение правил проведения дебатов 10 сентября. В частности, она призвала провести дебаты с включенными микрофонами. Об этом сообщает Reuters.

«Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте проведем дебаты открыто – с включенными микрофонами все время», – отметила Гаррис.

Согласно заявлению Трампа, он хотел бы, чтобы его микрофон был включен. По словам экс-президента, ему не понравилось, что во время последних дебатов в июне с тогдашним кандидатом Джо Байденом его микрофон был выключен.

Издание отмечает, что включенные микрофоны на протяжении всех дебатов могут помочь или навредить политическим кандидатам, улавливая необдуманные комментарии, иногда не предназначавшиеся для публики. В то же время выключенные микрофоны не позволяют участникам прений прерывать своего оппонента.

Добавляется, что предстоящие дебаты станут первым противостоянием Харрис и Трампа с тех пор, как действующий президент США Джо Байден выбыл из избирательной гонки из-за неудачного вступления на дебатах на CNN.

Кроме того, стало известно, что кандидат в вице-президенты от Демократической партии Тим Волц и его оппонент от Республиканской партии Джей Ди Вэнс договорились о проведении дебатов 1 октября на канале CBS News.

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