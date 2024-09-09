Вірменія розпочала переговори з ЄС щодо лібералізації візового режиму

Прем'єр-міністр Вірменії підтвердив переговори з ЄС щодо спрощення візового режиму і можливого вступу.

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підтвердив початок переговорів із Європейським Союзом щодо перегляду візового режиму. Це сталося 9 вересня під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Маргарітісом Схінасом, повідомляє «Радіо Свобода».

«Радий, що у наших відносинах є відчутні зміни: розпочинаються переговори щодо лібералізації візового режиму, ухвалене рішення підтримати Республіку Вірменія Європейським фондом миру, що ми високо цінуємо», – зазначив Пашинян.

Пашинян також зазначив, що у Вірменії тривають обговорення можливого вступу країни до ЄС.

«Необхідно підійти до цієї теми докладно і комплексно. Тут важливо прислухатися до спостережень і порад наших партнерів із ЄС», – додав він.

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