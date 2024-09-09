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Apple представила iPhone 16 та iPhone 16 Plus – подробиці про новинки

21:47, 9 вересня 2024
Apple представила iPhone 16 з новими функціями відеозйомки і потужним чіпом A18.
Apple представила iPhone 16 та iPhone 16 Plus – подробиці про новинки
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Apple представила нові моделі iPhone 16 на осінній презентації, включаючи інновації у відеозйомці та вдосконалення в апаратному забезпеченні. Про це повідомляє New Voice.

iPhone 16 отримав сенсорну кнопку-слайдер для управління режимами зйомки і можливість ставити відео на паузу під час запису. Новий чіп A18 забезпечує на 40% більшу швидкість у порівнянні з попередніми моделями. Базова версія iPhone 16 доступна в п’яти кольорах.

iPhone 16 Pro та Pro Max тепер доступні в новому кольорі «desert titanium» з діагоналями екранів 6,3 і 6,9 дюймів відповідно.

Окрім нових iPhone, Apple анонсувала нові Apple Watch Series 10, навушники AirPods 4, а також оновлені AirPods Max і AirPods Pro другого покоління. Новинки включають систему хмарного інтелекту Private Cloud Compute (PCC), яка дозволяє шукати відео та фото за описом у хмарному помічнику Siri, а також нову функцію Camera Control для отримання інформації про місця за фотографіями.

Основна та фронтальна камери iPhone 16 зберегли роздільність 48 і 12 Мп відповідно. Виробник обіцяє покращений звук завдяки вдосконаленій програмі машинного навчання, а чіп A18 дозволить запускати навіть складні ігри, такі як Assassin's Creed.

Ціни на нові iPhone починаються з $799 для iPhone 16 і $899 для iPhone 16 Plus у США.

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