У Польщі десантників вітром занесло на дах будинку та лінію електропередач

У Польщі під час навчань десантники приземлились не в тому місці через несприятливі погодні умови.

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Під час навчальних стрибків у Малопольському воєводстві Польщі двоє десантників приземлились у невірному місці через несприятливі погодні умови. Інцидент стався 9 вересня, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова виконували стрибки з парашутами.

Як повідомляє RMF FM, десантники повинні були приземлитися у Блендувській пустелі, але через сильний вітер їх віднесло до села Хехло, яке знаходиться неподалік. Один з військовослужбовців пояснив, що керованість парашута була обмежена, оскільки він розкривається автоматично після виходу з літака.

У результаті, двоє солдатів приземлились на об'єкти нерухомості в Хехлі: один з них завис над лінією електропередач, а інший пошкодив дах приватного будинку. Місцеві жителі допомогли військовим дістатися на землю. Ніхто з них не зазнав серйозних травм, хоча одного з десантників довелося доставити до лікарні з травмою коліна.

Польська Комісія з розслідування авіаційних подій та внутрішні військові служби проводять розслідування інциденту, пише RMF FM.

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