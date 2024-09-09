В Польше десантников ветром занесло на крышу дома и линию электропередач

В Польше во время учений десантники приземлились не в том месте из-за неблагоприятных погодных условий.

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Во время учебных прыжков в Малопольском воеводстве Польши двое десантников приземлились в неверном месте из-за неблагоприятных погодных условий. Инцидент произошел 9 сентября, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова выполняли прыжки с парашютами.

Как сообщает RMF FM, десантники должны были приземлиться в Блендувской пустыне, но из-за сильного ветра их отнесло в село Хехло, которое находится неподалеку. Один из военнослужащих объяснил, что управляемость парашюта была ограничена, поскольку он раскрывается автоматически после выхода из самолета.

В результате, двое солдат приземлились на объекты недвижимости в Хехле: один из них завис над линией электропередач, а другой повредил крышу частного дома. Местные жители помогли военным добраться на землю. Никто из них не получил серьезных травм, хотя одного из десантников пришлось доставить в больницу с травмой колена.

Польская Комиссия по расследованию авиационных происшествий и внутренние военные службы проводят расследование инцидента, пишет RMF FM.

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