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Apple готовит новые AirPods с улучшенным шумоподавлением и искусственным интеллектом

21:09, 9 сентября 2024
Цены на новые AirPods будут стартовать от 129 долларов.
Apple готовит новые AirPods с улучшенным шумоподавлением и искусственным интеллектом
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Apple анонсировала новое поколение своих беспроводных наушников AirPods, которые обещают значительные улучшения в качестве звука и шумоизоляции благодаря искусственному интеллекту. Новые AirPods будут представлены в двух версиях: стандартной и с активным шумоподавлением. Об этом сообщает ITsider.

AirPods Pro 3 получат усовершенствованную функцию активного шумоподавления (ANC), что обещает быть гораздо более эффективной по сравнению с AirPods Pro 2. Хотя детали о новой технологии еще не раскрыты, ожидается, что она обеспечит значительные улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Кроме того, AirPods Pro 3 могут получить новые функции отслеживания состояния здоровья.

AirPods 4 планируется представить уже в сентябре вместе с линейкой iPhone 16. Они будут доступны в двух версиях, обе из которых будут иметь обновленный дизайн для лучшей посадки и качества звука. Зарядный кейс также может быть обновлен и оборудован портом Type-C, а одна из версий будет включать динамик для отслеживания наушников с помощью функции Find My.

Ожидается, что AirPods 4 будут оснащены чипом H2, который обеспечит повышенную вычислительную мощность, что повлияет на качество звука и возможность шумоподавления.

Apple планирует обновление для AirPods Max, хотя значительных изменений в дизайне не ожидается. Новые AirPods Max сохранят основной узнаваемый и минималистичный дизайн. Обновление предусматривает лишь добавление нескольких новых цветов. Цена на обновленные AirPods Max составит $549.

Цены на новые модели:

- AirPods без активного шумоподавления - 129 долларов

- AirPods с активным шумоподавлением - 179 долларов

- AirPods Max - 549 долларов (доступны в нескольких цветах)

AirPods Pro 2 также получат новые функции для здоровья, включая режим усиления плохого слуха и возможность проверки слуха за пять минут.

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