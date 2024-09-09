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Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины

20:44, 9 сентября 2024
Президент призвал к быстрому выполнению договоренностей с партнерами и усилению защиты энергетических объектов.
Владимир Зеленский установил четкие сроки и требования по защите энергетической инфраструктуры Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении рассказал о новых требованиях и сроках для защиты энергетической инфраструктуры Украины. Президент сообщил, что в понедельник провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались ключевые вопросы, в частности, защита энергетических объектов от российских ударов и обеспечение позиций Сил обороны Украины на фронте.

«По энергетике: есть четкие сроки и требования по каждому объекту, по физической защите и по прикрытию с воздуха. Нужен абсолютно такой же четкий подход к реализации всех необходимых мероприятий. Ответственность за это исключительно персональная - и за строительство защиты, и за работу ПВО», - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что власть активно работает над комплектацией боевых бригад и резервных подразделений. Министр обороны Рустем Умеров доложил о результатах 24-го «Рамштайна» и переговорах с партнерами.

«Все достигнутые договоренности должны быть реализованы максимально быстро. То, что нужно в сентябре, должно быть поставлено в наши войска именно в сентябре. То, о чем мы договорились на другие месяцы, тоже должно быть вовремя. От качества логистики в поставках и выполнения всех обещаний партнерами напрямую зависит ход войны», - подчеркнул президент.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также представил подробный военный доклад, в частности о ситуации на донецких направлениях и обороне Харьковщины. Зеленский выразил благодарность украинским военным за стойкость и успешное отражение российских атак, а также за активные действия на территории России, в частности в Курской области.

«Спасибо всем нашим подразделениям на фронте, которые обеспечивают полное выполнение задач и действительно стойко отражают российские штурмы и восстанавливают наши позиции. Это важно. Так же важно уничтожать как можно больше сил оккупанта. Покровское направление, Кураховское - именно там российская армия должна потерять как можно больше боеспособности. Отдельно Главком доложил по обороне на Харьковщине. И относительно наших активных действий на территории России - в Курской области. Горжусь всеми нашими воинами, которые своими действиями приучают россию к четкому знанию, где ее земля, а где - соседей», - добавил Президент Украины.

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