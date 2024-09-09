Украина обратилась в Интерпол относительно задержания и выдачи нардепа-беглеца

Офис Генпрокурора Украины требует ареста и экстрадиции Артема Дмитрука.

Офис Генпрокурора Украины обратился к международным партнерам с запросом о задержании народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя, с целью его дальнейшей выдачи Украине. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Согласно данным СМИ, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Кроме этого, по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения в отношении нардепа.

Напомним, советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что народного депутата Артема Дмитрука не смогли задержать до его побега за границу, поскольку не было законных оснований.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада будет принимать решение о лишении мандата народного депутата Артема Дмитрука, опираясь исключительно на пункты, предусмотренные Конституцией Украины

Ранее стало известно, что Госпогранслужба проводит проверку и сотрудничает с ГБР по информации о незаконном пересечении границы действующим народным депутатом Артемом Дмитруком.

В СМИ писали, что в Молдове заметили народного депутата Артема Дмитрука.

Суд заочно избрал меру пресечения для Дмитрука.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.