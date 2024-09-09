Владимир Зеленский назначил временного исполняющего обязанностей председателя Закарпатской ОГА

Президент назначил Мирослава Билецкого исполняющим обязанностей председателя Закарпатской ОГА после увольнения Виктора Микиты.

В понедельник, 9 сентября, президент Украины Владимир Зеленский назначил Мирослава Билецкого временно исполняющим обязанности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №625/2024 опубликован на сайте Офиса Президента.

«Временно возложить исполнение обязанностей председателя Закарпатской областной государственной администрации на Билецкого Мирослава Золтановича», - сказано в указе.

До этого назначения Билецкий с 2021 года занимал должность первого заместителя председателя Закарпатской ОГА. Он также является депутатом Закарпатского областного совета VI, VII и VIII созывов и с 25 ноября 2021 года входит в состав постоянной комиссии облсовета по вопросам бюджета.

Напомним, 8 сентября президент Зеленский уволил Виктора Микиту с должности председателя Закарпатской ОГА. В тот же день Никита был назначен заместителем главы Офиса Президента.

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