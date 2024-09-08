Ексголова Закарпатської ОДА Віктор Микита став заступником Андрія Єрмака

Віктора Микиту призначили заступником керівника ОПУ.

У неділю, 8 вересня, Президент Володимир Зеленський звільнив указом № 619/2024 Віктора Микиту з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Натомість він обійме посаду заступника Керівника Офісу Президента України. Про призначення Віктора Микити заступником Андрія Єрмака йдеться в указі № 620/2024, який підписав Президент.

Раніше звільнення Віктора Микити погодив Кабінет Міністрів.

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