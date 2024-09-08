Президент підписав указ про призначення Литвина радником.

Президент Володимир Зеленський призначив Дмитра Литвина своїм радником з питань комунікацій.

Відповідний указ № 622/2024 із призначення Литвина радником Президента з питань комунікацій Володимир Зеленський підписав у неділю, 8 вересня.

Як раніше писали у медіа, Люк Гардінґ — британський журналіст, письменник і премійований іноземний кореспондент газети The Guardian випустив збірку репортажів про початок повномасштабного вторгнення (до весни 2023 року). У ній він писав, що тексти для українського лідера пише Дмитро Литвин — колишній журналіст. Перш ніж долучитися до адміністрації Президента, він вів власну шпальту у виданні «Лівий берег».

Нагадаємо, також Президент призначив Олександра Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.