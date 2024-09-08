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Олександр Камишін став радником Володимира Зеленського зі стратегічних питань

11:34, 8 вересня 2024
Указ про призначення Камишіна радником поза штатом Президент підписав 8 вересня.
Олександр Камишін став радником Володимира Зеленського зі стратегічних питань
Джерело фото: Віталій Носач / РБК-Україна
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Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.

Відповідний указ № 623/2024 із призначення Камишіна радником Президента зі стратегічних питань (поза штатом) Володимир Зеленський підписав у неділю, 8 вересня.

Нагадаємо, Верховна Рада 4 вересня звільнила з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. За – 243. Раніше він заявив, що буде працювати на іншій посаді, яка пов’язана з обороною.

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